Спасское-Лутовиново: музейные страсти в тени тургеневского дуба

Людмила Бутузова, Орловская область Каждый уход музейных долгожителей задевает в профессиональной среде больные струны: чем все-таки является музей – хранилищем артефактов, оберегом национального достояния или, в соответствии с современными трендами, необходимо превращаться в место более интерактивное и многофункциональное, брать на вооружение маркетинговый инструментарий, и тогда у музеев появится больше шансов на то, чтобы не сидеть на шее у государства, зарабатывать самостоятельно, расширяя туристические потоки? Формально «смену караула» в Спасском можно объяснить этими трендами.