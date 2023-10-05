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В Канаде публично извинились за награждение ветерана дивизии СС «Галичина»

В Канаде публично извинились за награждение ветерана дивизии СС «Галичина»

Питер Саварин в 1987 году был удостоен Ордена Канады — высшей гражданской награды странОфис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон публично извинился за награждение госнаградой ветерана дивизии СС «Галичина» Питера Саварина.

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