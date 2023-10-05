В Канаде публично извинились за награждение ветерана дивизии СС «Галичина»

Питер Саварин в 1987 году был удостоен Ордена Канады — высшей гражданской награды странОфис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон публично извинился за награждение госнаградой ветерана дивизии СС «Галичина» Питера Саварина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии