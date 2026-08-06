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Культурология.рф

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Вокруг света: Стала первой балериной без руки и танцует «Лебединое озеро»: Секрет успеха Оливии Бук

Вокруг света: Стала первой балериной без руки и танцует «Лебединое озеро»: Секрет успеха Оливии Бук

Она родилась особенным ребенком с врожденной аномалией правой руки, и чтобы адаптировать ее к жизни и общению со сверстниками, родители с раннего возраста начали водить ее в разные секции и записали на уроки танцев.

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