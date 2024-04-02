Инициативы МГЕР войдут в нацпроект «Молодежь России»

МОСКВА, 2 апреля, ФедералПресс. Активисты «Молодой гвардии Единой России» провели сбор предложений в регионах, которые войдут в состав национального проекта «Молодежь России», заявила замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Алена Аршинова.
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