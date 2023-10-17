Шестеркин стал первой звездой матча «Рейнджерс» — «Аризона»

Игорь Шестеркин совершил 26 сэйвов и получил статус первой звезды матча «Рейнджерс» — «Аризона». В ночь на 17 октября в Нью-Йорке прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Аризону Койотс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии