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Goldmoney Asian Rapid. 1/2 финала. Вторые матчи. Артемьев обыграл Лижэня и вышел в финал, Карлсен уступил Ароняну

2 июля прошли ответные матчи полуфинала шахматного онлайн-турнира Goldmoney Asian Rapid. Россиянин Владислав Артемьев обыграл Дина Лижэня из Китая и вышел в финал.

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