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Аргументы и Факты

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Станислав Черчесов прибыл в Санкт-Петербург

Станислав Черчесов прибыл в Санкт-Петербург

7 июля главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прибыл в Санкт-Петербург.В планах Черчесова — посещение базы «Зенита», где он встретится с защитником казахстанской национальной команды Нуралы Алипом и главным тренером петербургского клуба Сергеем Семаком.

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