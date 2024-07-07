7 июля главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прибыл в Санкт-Петербург.В планах Черчесова — посещение базы «Зенита», где он встретится с защитником казахстанской национальной команды Нуралы Алипом и главным тренером петербургского клуба Сергеем Семаком.
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