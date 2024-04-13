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«Вы взрастили монстра»: Небензя жестко высказался

Постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности жестко высказался в отношении Запада и сравнил режим президента Украины Владимира Зеленского с Франкенштейном и предупредил, что Украина может в итоге направить оружие против Запада.

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