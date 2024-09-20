Таксистам хотят запретить повышать цены во время ЧС и плохой погоды

В действующий закон о такси могут внести несколько изменений уже нынешней осенью. В частности, агрегаторы не смогут повышать цены на свои услуги во время режима ЧС и плохих погодных условий, сообщают "Известия".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии