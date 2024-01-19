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Сбер открыл головное отделение банка в Крыму

Сбер открыл головное отделение банка в Крыму

В Симферополе торжественно открылось головное отделение Сбербанка в Крыму. В этом офисе будут работать около 200 человек: управленческая команда, специалисты розничного и корпоративного направлений, сотрудники инкассации, эксперты в области информационных технологий и безопасности и многие другие специалисты.

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