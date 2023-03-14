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Пожар в Петроградском районе Петербурга унес жизнь человека

Пламя распространилось по коридору четырехкомнатной квартиры на восемь квадратных метров. Утром во вторник, 14 марта, в экстренные службы заявили о пожаре в жилом доме на улице Кропоткина в Петроградском районе.

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