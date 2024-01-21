Сериал «Бортпроводница» с Кейли Куоко закрыли после второго сезона

Сериал «Бортпроводница» останется без третьего сезона, сообщает The Hollywood Reporter. По данным издания, стриминг Max рассматривал возможность продолжения истории, но актриса и исполнительный продюсер Кейли Куоко, сыгравшая главную роль в шоу, решила не возвращаться к проекту.