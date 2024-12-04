Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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«Мы называем их Балтийскими вымиратами». В Польше высмеяли политику Литвы, Латвии и Эстонии

«Мы называем их Балтийскими вымиратами». В Польше высмеяли политику Литвы, Латвии и Эстонии

Недальновидная политика литовского руководства привела к тому, что страна просто остановилась в развитии, а её население вымирает, заявил в интервью агентству Белта польский политолог и публицист Томаш Грыгуч.

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