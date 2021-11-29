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«Не заметил работы»: певец Самсонов высказался о борьбе коммунальщиков Петербурга со снегом

«Не заметил работы»: певец Самсонов высказался о борьбе коммунальщиков Петербурга со снегом

Оперный певец Владимир Самсонов оценил работу коммунальных служб в Санкт-Петербурге. Оперный певец, эстрадный исполнитель русских романсов Владимир Самсонов в разговоре с ФАН оценил работу коммунальных служб Санкт-Петербурга в условиях снегопада.

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