«Не заметил работы»: певец Самсонов высказался о борьбе коммунальщиков Петербурга со снегом

Оперный певец Владимир Самсонов оценил работу коммунальных служб в Санкт-Петербурге. Оперный певец, эстрадный исполнитель русских романсов Владимир Самсонов в разговоре с ФАН оценил работу коммунальных служб Санкт-Петербурга в условиях снегопада.