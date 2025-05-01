Квашеные овощи укрепляют кишечник: советы диетолога Волковой

Врач-терапевт Галина Волкова из Одинцовской областной больницы объясняет, как квашеные овощи, такие как капуста и огурцы, благодаря витаминам и пробиотикам, положительно влияют на кишечник, а замороженные ягоды помогают в период нехватки свежих продуктов.