Дмитрий Михайлов: «Трусова неоднократно говорила, что ее цель – пять четверных. Все вокруг видели другой путь, а она шла своим и добилась цели»

Тренер академии Евгения Плющенко Дмитрий Михайлов рассказал о работе с серебряным призером Олимпиады-2022 Александрой Трусовой.

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