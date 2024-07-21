Будет ли окончательное решение проблемы здравоохранения, от которой страдает миллиард человек в мире? Максим МорозовГоловокружение, затуманивание зрения, мучительная боль в голове, словно после обильного питья, тошнота и утомляемость, которые могут длиться несколько дней… Эти и подобные симптомы известны каждому, кто страдает мигренью, число таких людей составляет около миллиарда на планете.