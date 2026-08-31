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Царьград

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Сальдо сообщил об использовании Киевом жителей Херсона как щита

Сальдо сообщил об использовании Киевом жителей Херсона как щита

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ размещают военные позиции и пункты управления БПЛА среди жилых кварталов микрорайона Корабел в Херсоне, используя местных жителей в качестве щита.

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