Астрахань стала вторым по популярности городом для весеннего отдыха на юге России

Планы россиян на путешествия этой весной изучили аналитики платформы Bronevik.com и экосистемы МТС. Как показало исследование, в марте-мае 2025 года самые бюджетные ранние бронирования туристического жилья сделаны в основном в южных регионах России, отмечает «Газета.