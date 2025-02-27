Астрахань стала вторым по популярности городом для весеннего отдыха на юге России

Планы россиян на путешествия этой весной изучили аналитики платформы Bronevik.com и экосистемы МТС. Как показало исследование, в марте-мае 2025 года самые бюджетные ранние бронирования туристического жилья сделаны в основном в южных регионах России, отмечает «Газета.
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