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Астрахань стала вторым по популярности городом для весеннего отдыха на юге России

Астрахань стала вторым по популярности городом для весеннего отдыха на юге России

Планы россиян на путешествия этой весной изучили аналитики платформы Bronevik.com и экосистемы МТС. Как показало исследование, в марте-мае 2025 года самые бюджетные ранние бронирования туристического жилья сделаны в основном в южных регионах России, отмечает «Газета.

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