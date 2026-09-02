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Россиянам объяснили, почему не стоит держать испорченные лекарства в общей аптечке

Россиянам объяснили, почему не стоит держать испорченные лекарства в общей аптечке

Главная опасность в том, что при целой упаковке испорченное средство легко перепутать с годным Не следует держать в домашней аптечке медикаменты, срок годности которых истек или они утратили свои свойства, рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации МИРЭА Алексей Панов в интервью RT.

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