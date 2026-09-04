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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Монфис провел последний матч на «Больших шлемах»

40-летний Гаэль Монфис уступил Лернеру Тьену во втором круге US Open – 3:6, 4:6, 3:6.  В конце этого сезона Монфис завершит карьеру, так что для него это был последний матч на турнирах «Большого шлема».

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