Монфис провел последний матч на «Больших шлемах»

40-летний Гаэль Монфис уступил Лернеру Тьену во втором круге US Open – 3:6, 4:6, 3:6. В конце этого сезона Монфис завершит карьеру, так что для него это был последний матч на турнирах «Большого шлема».
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