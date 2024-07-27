ЦБ РФ добивает экономику России. А вы в этом уверены?

Александр Симаков

Это какие такие "нормальные" экономики и что такое "нормальная" ставка? Пора уже избавляться от шор либералистической модели экономики, при которой без кредитов "ни туды, и ни сюды". Банкиры и финасисты, заинтересованные в выдаче кредитов (не важно, под какие проценты), обосновали, подвели научную базу и распространили модель экономики, основанную на кредитовании всего и вся. И тем самым подсадили весь мир на "кредитную иглу", соскочить с которой непросто. P.S. Нормальная экономика при нормальной ставке в США привели к тому, что государственный долг США приближается в 40 триллионам. А займы США - это по сути и есть те самые кредиты, на которые американцы "живут и процветают",