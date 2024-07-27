Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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ЦБ РФ добивает экономику России. А вы в этом уверены?

ЦБ РФ добивает экономику России. А вы в этом уверены?

СОВСЕМ  ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Ругать деятельность Центрального Банка РФ и лично Набиуллину сейчас очень модно и практически беспроигрышный вариант.

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Комментарии
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ВК
Виктор Козуб
Все нормальные экономики развились при нормальной ставке. И не надо мозги конопатить))
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10 час.
Александр Симаков
Это какие такие &quot;нормальные&quot; экономики и что такое &quot;нормальная&quot; ставка? Пора уже избавляться от шор либералистической модели экономики, при которой без кредитов &quot;ни туды,  и ни сюды&quot;.  Банкиры и финасисты, заинтересованные в выдаче кредитов (не важно, под какие проценты), обосновали, подвели научную базу и распространили модель экономики, основанную на кредитовании всего и вся.  И тем самым подсадили весь мир на &quot;кредитную иглу&quot;,  соскочить с которой непросто. P.S. Нормальная экономика при нормальной ставке в США привели к тому, что государственный долг США приближается в 40 триллионам. А займы США - это по сути и есть те самые кредиты, на которые американцы &quot;живут и процветают&quot;,
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8 час.
Vitaly Arkhipov
Учитесь у Сталина и СССР- после войны(1941-1945) поднимали народное хозяйство без кредитов и инвестиций. Тяжело ? А кто сказал ,что жизнь это прогулка по бродвею.  Зато никогда никому не должны. Этому и надо учиться.
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5 час.

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