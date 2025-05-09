Артур Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Днём Победы

Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился к жителям республики, поздравив их с праздником 9 Мая. «Дорогие земляки! С праздником Великой Победы! — написал руководитель республики на своей странице в соцсети.
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