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Нардеп Безуглая обвинила главкома ВСУ Сырского в потере еще одного ЗРК Patriot

Нардеп Безуглая обвинила главкома ВСУ Сырского в потере еще одного ЗРК Patriot

Народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в потере еще одного зенитного ракетного комплекса Patriot, переданного киевской стороне союзниками.

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