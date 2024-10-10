Нардеп Безуглая обвинила главкома ВСУ Сырского в потере еще одного ЗРК Patriot

Народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в потере еще одного зенитного ракетного комплекса Patriot, переданного киевской стороне союзниками.
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