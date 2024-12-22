Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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До ядерного удара будет несколько попыток отрезвить европейцев «Орешником» – Караганов

Если США, когда почувствовали, что война может перекинуться на их территорию, постепенно стали отдаляться от конфликта на Украине, то обезумевшие элиты ЕС вопреки чувству самосохранения действуют крайне не рационально.

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