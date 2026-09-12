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Москвич получил полтора года колонии за бросок бутылки из окна отеля

В одном из московских отелей мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросил пустую бутылку из окна, в результате чего пострадала девушка, находившаяся на ресторанной веранде неподалеку.

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