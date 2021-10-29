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В России появится индекс доступности услуг мобильной связи

В России появится индекс доступности услуг мобильной связи

Роскомнадзор разрабатывает методику составления индекса доступности услуг подвижной радиотелефонной связи, к работе привлечены специалисты подведомственного ему «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ), рассказали «Известиям» их представители.

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