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Украинская атака на Самарскую область: уничтожены три беспилотника

Украинская атака на Самарскую область: уничтожены три беспилотника

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о неудачной попытке атаки украинских сил на предприятие в городе Новокуйбышевск.

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