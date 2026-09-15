Абубакар Нурмагомедов проведет первый за 3,5 года бой на турнире PFL

Абубакар Нурмагомедов проведет бой с Дэвидом Мартинесом 14 ноября на турнире PFL в Дубае. Для Абубакара этот поединок станет первым с июня 2023 года, когда он проиграл раздельным решением судей на турнире UFC Элизеу Залески.