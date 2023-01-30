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Макдэвид попросил тренера «Эдмонтона» выпустить экстренного вратаря: «Это не было проявлением неуважения к «Чикаго». Хотели подарить ему крутой момент»

Коннор Макдэвид попросил тренера «Эдмонтона» выпустить экстренного вратаря на 2,5 минуты. Капитан «Ойлерс» обратился к главному тренеру «Ойлерс» Джею Вудкрофту от лица команды.

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