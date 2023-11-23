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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Экс-сотрудник Valve объяснил, в чем заключалась причина столь быстрого создани...

Экс-сотрудник Valve объяснил, в чем заключалась причина столь быстрого создани...

Экс-сотрудник Valve объяснил, в чем заключалась причина столь быстрого создания Left 4 Dead 2Несмотря на то, что серия Left 4 Dead остается одной из самых почитаемых в мире игр, решение Valve выпустить сиквел спустя всего год после релиза “единички” выглядело довольно неразумным.

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