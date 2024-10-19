Сегодня — День отца в России. Отметьте его с этими мемами и приколами, а главное — со своим предком, стариком, папой, батей в мести… то есть вместе! Но если вас зовут Люк, то тогда, конечно, в мести, ничего не поделать.
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