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Россия запустила 60 спутников за год: как «Роскосмос» управляет орбитальной «армией» из 400 аппаратов

Представьте себе орбитальную «армию» из почти 400 спутников — именно столько сейчас насчитывает российская группировка космических аппаратов.

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