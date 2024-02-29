Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 537 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Самое главное сказал: Газовиков обяжут проложить газовые сети по территории садоводческого товарищества. Значит  буде...Послание Путина Ф...
  • владимир рябченко
    Пока Запад вкачивал бабки, менял идеологию и растил боевиков, от "титушек", правых секторов и прочих "вболивальников"...Три ошибки русски...
  • Элина Морозова
    Если у человека есть все, то у него исчезает  цель.  Ну а мне  хватает того, что имею.  в любую эпоху  есть что то хо...Такер Карлсон поб...

GT: вступление Швеции в НАТО усложнит отношения с Россией и ослабит Европу в угоду США

GT: вступление Швеции в НАТО усложнит отношения с Россией и ослабит Европу в угоду США

Переход от нейтралитета к членству в НАТО не укрепит национальную безопасность Швеции, а наоборот, может поставить её под угрозу, предупреждают эксперты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх