В Санта-Монике запущен «Офис Биткоина»

Власти города Санта-Моника, штат Калифорния, объявили о создании «Офиса Биткоина», целью которого станет продвижение использования первой криптовалюты и укрепление статуса города как центра инноваций в этой сфере.
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