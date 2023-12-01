Полиция задержала администраторов ряда Telegram-каналов за вымогательства

В МВД России рассказали о задержании глав крупных PR-агентств, которые занимались вымогательством в обмен на размещение (либо удаление) сообщений в Telegram-каналах «Временное правительство», PZDC и «Небрехня».
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