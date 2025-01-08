РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 166 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юлия Юлия
    Спаси и Сохрани , Господи! 🙏🙏🙏Симоньян: Тигран ...
  • Светлана Позднякова
    Соболезнование близким и родным.Царство Небесное погибшим!🙏🙏И эти смерти тоже по вине укрофашистов!!!Пусть горит по...МЧС выразило собо...
  • Татьяна Гусева
    Эх... Ежкин кот...Симоньян: Тигран ...

Эвакуацию объявили на севере Санта-Моники из-за лесных пожаров в Калифорнии

Клубы дыма от лесных пожаров в Лос-Анджелесе заволокли небо над соседней Санта-Моникой. Русскоговорящая девушка по имени Алена рассказала РЕН ТВ, что в городе перекрыты некоторые участки дороги, в том числе полностью перекрыт каньон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх