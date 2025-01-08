Эвакуацию объявили на севере Санта-Моники из-за лесных пожаров в Калифорнии

Клубы дыма от лесных пожаров в Лос-Анджелесе заволокли небо над соседней Санта-Моникой. Русскоговорящая девушка по имени Алена рассказала РЕН ТВ, что в городе перекрыты некоторые участки дороги, в том числе полностью перекрыт каньон.