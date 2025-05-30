«Ланцет» поразил САУ иностранного производства в зоне СВО

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Беспилотник «Ланцет» ВС РФ поразил самоходную артиллерийскую установку (САУ) иностранного производства Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.
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