Постковидный синдром: эксперты обсудили, как нивелировать связанные с ним риски

Компания STADA и ведущие эксперты медицинского сообщества обсудили, что такое постковидный синдром, как он влияет на разные системы организма и каким образом можно нивелировать связанные с ним риски, передает корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.
Компания STADA и ведущие эксперты медицинского сообщества обсудили, что такое постковидный синдром, как он влияет на разные системы организма и каким образом можно нивелировать связанные с ним риски, передает корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.
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