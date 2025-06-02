Минобороны: Над Россией сбито за ночь 162 беспилотника

Российское Минобороны сообщило о перехвате 162 дронов за одну ночь. Наибольшее число аппаратов было уничтожено в Курской и Белгородской областях, также операции проводились в Липецке, Воронеже, Брянске, Рязани и других регионах, включая Крым.