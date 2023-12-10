ЛНР и Чечня представили свои достижения на выставке «Россия»

На выставке-форуме «Россия» в воскресенье, десятого декабря, прошли дни ЛНР и Чеченской Республики. Достижения регионов представили глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и премьер ЧР Муслим Хучиев.
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