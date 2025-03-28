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В России объяснили идею о временном внешнем управлении ООН на Украине

В России объяснили идею о временном внешнем управлении ООН на Украине

Внешнее управление Организации Объединенных Наций (ООН) на Украине обеспечит проведение справедливых выборов в стране, что станет важным этапом в мирном процессе урегулирования конфликта, объяснил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

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