В Елабуге прошел конкурс «Вкусное ПДД» среди дошкольников.

14 ноября на базе МБДОУ детский сад № 25 «Родничок» членами Общественного совета при ОМВД России по Елабужскому району совместно с сотрудниками ГБУ «Безопасность дорожного движения» бы проведен конкурс «Вкусное ПДД» среди воспитанников детских садов города.
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