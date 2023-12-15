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В Елабуге прошел конкурс «Вкусное ПДД» среди дошкольников.

В Елабуге прошел конкурс «Вкусное ПДД» среди дошкольников.

14 ноября на базе МБДОУ детский сад № 25 «Родничок» членами Общественного совета при ОМВД России по Елабужскому району совместно с сотрудниками ГБУ «Безопасность дорожного движения» бы проведен конкурс «Вкусное ПДД» среди воспитанников детских садов города.

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