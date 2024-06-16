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Закон, порядок, государство

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Военным медикам «Южной» группировки войск, отличившимся в ходе выполнения задач СВО, вручили награды на передовой

Военным медикам «Южной» группировки войск, отличившимся в ходе выполнения задач СВО, вручили награды на передовой

Командир подразделения поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, поздравил с наступающим профессиональным праздником.

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