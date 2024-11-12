Медик рассказал о психологических проблемах участников проекта SIRIUS-23

Клиническую депрессию во время эксперимента у членов экипажа не фиксировали, но регистрировали признаки выгорания, снижения памяти, внимания и других когнитивных функций, рассказал «Известиям» научный сотрудник проекта SIRIUS, врач по авиационной и космической медицине Института медико-биологических проблем РАН Арслан Ниязов.
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