Медик рассказал о психологических проблемах участников проекта SIRIUS-23

Клиническую депрессию во время эксперимента у членов экипажа не фиксировали, но регистрировали признаки выгорания, снижения памяти, внимания и других когнитивных функций, рассказал «Известиям» научный сотрудник проекта SIRIUS, врач по авиационной и космической медицине Института медико-биологических проблем РАН Арслан Ниязов.