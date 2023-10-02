Дзержинский в России это, скорее, символ, чем личность и человек

настоящую Историю не знает НИКТО....так и в этом случае...но есть положительные деяния большевиков,которые оспорить нельзя....в отличие от приписываемых во многом отрицательных...

Скиф Туран

Действительно, Дзержинский, символ прошедшей эпохи! Сейчас уже не имеет значения, кем он был, кумиром или злодеем.