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Дзержинский в России это, скорее, символ, чем личность и человек

Дзержинский в России это, скорее, символ, чем личность и человек

Служба внешней разведки установила на территории своей штаб-квартиры в Ясенево бронзовый памятник Феликсу Дзержинскому, основателю ВЧК.

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Комментарии
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Владимир Аверков
настоящую Историю не знает НИКТО....так и в этом случае...но есть положительные деяния большевиков,которые оспорить нельзя....в отличие от приписываемых во многом отрицательных...
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1 д.
Скиф Туран
Действительно, Дзержинский,  символ прошедшей эпохи!  Сейчас уже не имеет значения, кем он был, кумиром или злодеем.
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1 д.

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