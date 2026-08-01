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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бешикташ» подписал защитника Дэвида Деджулиуса

Турецкий «Бешикташ» официально подтвердил переход защитника Дэвида Деджулиуса (26 лет, 183 см). В прошедшем чемпионате Испании Деджулиус в среднем набирал 17,7 очка и 4,3 передачи, реализуя 46% бросков с игры, 38% из-за дуги и 77% с линии штрафных за «Мурсию».

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