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Путин сменил командующих группировками «Центр» и «Восток», они получили новые назначения

Путин сменил командующих группировками «Центр» и «Восток», они получили новые назначения

Президент России Владимир Путин провел ряд кадровых перестановок в Министерстве обороны РФ. По словам главы государства, руководить всеми тыловыми службами военного ведомства теперь будет Валерий Солодчук, который до недавнего времени командовал в зоне СВО группировкой «Центр».

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