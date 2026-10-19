Мера призвана поддержать семьи, которые ухаживают за пожилыми родственниками или людьми с инвалидностью В перечень социальных налоговых вычетов предложили включить расходы на сиделок и помощников по уходу за пожилыми людьми.
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