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Китай

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ВС России примут участие в военных учениях, которые будут проведены Китаем

Пекин, 9 сентября /Синьхуа/ -- Вооруженные силы /ВС/ России направят подразделения военно-морских и военно-воздушных сил в сентябре для участия в учениях в соответствующей акватории Японского и Охотского морей, а также в воздушном пространстве над ними, которые будут организованы китайской стороной, сообщили в понедельник в Министерстве обороны КНР.

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