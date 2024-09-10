ВС России примут участие в военных учениях, которые будут проведены Китаем

Пекин, 9 сентября /Синьхуа/ -- Вооруженные силы /ВС/ России направят подразделения военно-морских и военно-воздушных сил в сентябре для участия в учениях в соответствующей акватории Японского и Охотского морей, а также в воздушном пространстве над ними, которые будут организованы китайской стороной, сообщили в понедельник в Министерстве обороны КНР.